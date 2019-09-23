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Лэмпард не смог добиться победы в четвертом домашнем матче подряд. Такого в клубной истории не было с 1988 года

09:40
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Поражение «Челси» от «Ливерпуля» (1:2) на домашней арене в матче 6-го тура АПЛ стала для клуба четвертым в сезоне.

Таким образом, домашняя безвыигрышная серия лондонского клуба под руководством Фрэнка Лэмпарда в этом сезоне составила четыре матча подряд. Подобное в истории клуба случалось лишь в 1988 году. Тогда при Бобби Кэмпбелле команда стартовала с 3 ничьих и поражения в своих стенах.

Следующий домашний матч в чемпионате Англии «Челси» сыграет в 7-м туре против «Брайтона» 28 сентября.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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