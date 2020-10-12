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Лэмпард не отпустил Канте на свадьбу друга

15:35
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте раздумывает над уходом из лондонского клуба, утверждает The Athletic.

Ранее 29-летний француз попросил разрешения у главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда покинуть расположение клуба на один день из-за свадьбы друга, на что получил отказ.

Данный эпизод может повлиять на настрой Канте при выборе места дальнейшей карьеры.

Напомним, Канте выступает в лондонском клубе с 2016 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне футболист провел четыре матча в АПЛ.

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