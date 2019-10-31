Лэмпард назвал сроки возвращения Канте
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка лиги (1:2) назвал сроки возвращения в строй полузащитника Н'Голо Канте. 28-летний француз пропустил последние три встречи «синих».
— Надеюсь, что Канте приступит к тренировкам в течение ближайших двух-трех дней и успеет вернуться до перерыва на матчи сборных, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Я хотел бы сегодня предоставить отдых Жоржиньо и Ковачичу, которые отдали много сил в последних матчах. Однако не мог сделать это, поскольку мы пока не можем рассчитывать на Н'Голо, Росса и Рубена. В этой ситуации мой выбор был ограничен.
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https://www.chelseafc.com/ru/news/2019/10/30/frank-lampard-man-united-carabao-cup-reaction