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Лэмпард: «Надеюсь, молодые игроки «Челси» смогут бросить вызов топ-клубам»

00:23
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 1/32 финала Кубка Англии против «Моркэма» (4:0).

«Нельзя требовать от молодых игроков абсолютной стабильности, быть убийцами, как от других игроков АПЛ с точки зрения показателей. Наши парни вырастут до этого уровня, хотя и сейчас они делают ощутимый вклад.

Нам нужно работать дальше, чтобы добраться до этого уровня. Надеюсь, мы сможем бросить вызов топ-клубам», — приводит слова Лэмпарда Goal.

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