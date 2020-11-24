Лэмпард хочет сохранить Жиру в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что хочет сохранить в команде нападающего Оливье Жиру.

— У меня есть планы насчет Оливье, он — важная часть команды, — приводит Mirror слова Лэмпарда. — Он был важен в прошлом сезоне, много играл, много выходил в стартовом составе. Ему всегда хочется играть больше, но он действительно важный член команды. Я знаю, что он будет нужен нам и в будущем, поэтому хочу, чтобы он остался в «Челси».

В сезоне-2020/21 Жиру принял участие в 7 матчах «Челси», чаще всего выходя на замену. В сумме 34-летний француз провел за команду 157 минут, на его счету 1 гол. Ранее сам футболист заявлял, что раздумывает о смене клуба в зимнее трансферное окно.