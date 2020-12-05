Лэмпард хочет продлить контракт с «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что хочет продлить контракт с клубом.
— Время в «Челси» пролетело незаметно, оказывается, у меня осталось всего 18 месяцев по контракту, — приводит Goal слова Лэмпарда. — Когда меня только назначили, я чувствовал, что будет сложно, но теперь хочу стать частью долгосрочного плана клуба. Я счастлив работать в команде, которую я люблю, которая является серьезной частью моей жизни. Хочу оставаться в «Челси» так долго, сколько смогу.
Лэмпард возглавляет «Челси» с лета 2019 года. Команда занимает третье место после 10 туров чемпионата Англии-2020/21 с 19 очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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