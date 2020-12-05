Лэмпард хочет продлить контракт с «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что хочет продлить контракт с клубом.

— Время в «Челси» пролетело незаметно, оказывается, у меня осталось всего 18 месяцев по контракту, — приводит Goal слова Лэмпарда. — Когда меня только назначили, я чувствовал, что будет сложно, но теперь хочу стать частью долгосрочного плана клуба. Я счастлив работать в команде, которую я люблю, которая является серьезной частью моей жизни. Хочу оставаться в «Челси» так долго, сколько смогу.

Лэмпард возглавляет «Челси» с лета 2019 года. Команда занимает третье место после 10 туров чемпионата Англии-2020/21 с 19 очками.