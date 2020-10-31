Лэмпард доволен работой Зиеха

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от работы с новичком команды, полузащитником Хакимом Зиехом.

— Хаким очень нравится мне, как личность, — приводит Goal.com слова Лэмпарда. — У меня были разговоры с ним, когда мы только его подписали — я был впечатлен его уверенностью. Нам от него нужно именно это. Нам нужны уверенные в себе футболисты, которые верят, что нужны команде и готовы что-то предложить на поле. Уверен, что Зиех принесет нам очень много пользы как на поле, так и вне его.

Зиех перешел в «Челси» из «Аякса» за 40 миллионов евро летом 2020 года. На его счету 1 гол в 4 матчах за команду из Лондона.