Лэмпард доволен работой Зиеха
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от работы с новичком команды, полузащитником Хакимом Зиехом.
— Хаким очень нравится мне, как личность, — приводит Goal.com слова Лэмпарда. — У меня были разговоры с ним, когда мы только его подписали — я был впечатлен его уверенностью. Нам от него нужно именно это. Нам нужны уверенные в себе футболисты, которые верят, что нужны команде и готовы что-то предложить на поле. Уверен, что Зиех принесет нам очень много пользы как на поле, так и вне его.
Зиех перешел в «Челси» из «Аякса» за 40 миллионов евро летом 2020 года. На его счету 1 гол в 4 матчах за команду из Лондона.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.