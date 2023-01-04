Лэмпард близок к увольнению из «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард может в скором времени покинуть свой пост, сообщает talkSPORT.

По информации источника, руководство клуба крайне недовольно результатами команды в последних матчах. После поражения в 19-м туре АПЛ от «Брайтона» (1:4) «Эвертон» продлил свою серию без побед до семи игр. Последний раз команда побеждала 22 октября 2022 года в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Действующее соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков за 18 матчей.