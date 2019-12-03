«Легко забивать, когда он стоит в воротах». Мане — о своем бразильском партнере по «Ливерпулю»
3 декабря 2019, 23:01
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане опубликовал в своем Instagram видео с тренировки. 27-летний сенегалец показал подписчикам, как забивает гол бразильскому форварду Роберту Фирмину.
«Это легко, когда Фирмину становится вратарем», — подписал видео Мане.
В текущем сезоне Мане провел 20 матчей за «Ливерпуль», забил 12 голов и отдал две голевые передачи.
Нападающий занял четвертое место в голосовании за получение награды «Золотой мяч» 2019 года. Обладателем трофея стал капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси.
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