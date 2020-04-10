Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш заражен коронавирусом

Легендарный шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Times. Несмотря на заражение, у 69-летнего специалиста не было выявлено симптомов заражения. Согласно заявлению его семьи, скоро Далглиш должен вернуться домой.

В качестве футболиста Далглиш провел всю карьеру в «Селтике» и «Ливерпуле». Впоследствии он возглавлял «красных» с 1985 по 1991-й и с 2011 по 2012 год, выиграв с командой три чемпионата, два Кубка и четыре Суперкубка Англии, а также Кубок лиги. Также в тренерской карьере Далглиша были «Блэкберн», «Ньюкасл» и «Селтик». С «Блэкберном» он стал чемпионом Англии-1994/95.

Уйдя в 2000 году из «Селтика» Далглиш не работал тренером 11 лет, после чего один сезон возглавлял «Ливерпуль» и больше к тренерской деятельности не возвращался. В 2018 году он получил титул рыцаря.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 680 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 101 762 человека, выздоровело — 373 587.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.