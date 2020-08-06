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Ледли Кинг стал ассистентом Моуринью в «Тоттенхэме»

16:11

«Тоттенхэм» объявил о назначении бывшего футболиста и капитана команды, Ледли Кинга, на должность ассистента главного тренера Жозе Моуринью.

Кинг выступал за «Тоттенхэм» с 1997 по 2012 год, проведя всю карьеру в клубе. Всего на его счету 317 матчей за «шпор», в которых он забил 12 мячей и отдал 3 результативных передачи.

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