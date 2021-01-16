Ламела не намерен покидать «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела получил предложения от нескольких клубов серии А. Однако 28-летний аргентинец не намерен пока покидать лондонский клуб. В планы «Тоттенхэма» также не входит продажа игрока, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Контракт Ламелы со «шпорами» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ламела провел 13 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.