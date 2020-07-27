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Лаллана проходит медобследование в «Брайтоне»

13:41
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Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана, который покинет «красных» в статусе свободного агента, проходит медобследование в «Брайтоне», сообщает в Twitter журналист Джон Перси.

В случае успешного обследования, английский футболист подпишет с «чайками» трехлетний контракт.

Лаллана выступал в составе «Ливерпуля» с 2014 года, перейдя из «Саутгемптона» за 31 миллион евро. В этом сезоне полузащитник провел 22 матча в футболке «красных», отличившись одним голом и двумя ассистами.

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