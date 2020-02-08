Лаллана покинет «Ливерпуль» летом

Полузащитник Адам Лаллана покинет «Ливерпуль» по окончании сезона, сообщает Evening Standard.

Контракт английского хавбека с мерсисайдцами подходит к концу, а переговоры о продлении клуб не планирует начинать. В подписании 31-летнего игрока на правах свободного агента заинтересованы «Лестер», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Лаллана перешел в «Ливерпуль» в 2014 году из «Саутгемптона» за 31 миллион евро. В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей за «красных», отличившись одним голом и двумя передачами.