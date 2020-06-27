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Лаллана близок к переходу в «Лестер»

27 июня 2020, 21:55
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Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана определился со своим будущим. 31-летний англичанин не собирается продлевать контракт с «красными», поэтому он собирается перейти в «Лестер», который проявляет наибольшую активность в подписании игрока, утверждает Daily Star.

«Саутгемптон» также хотел подписать Лаллану, но сам футболист выбрал «лис» из-за главного тренера Брендана Роджерса, с которым он ранее работал в «Ливерпуле».

В текущем сезоне на счету англичанина 1 гол и 1 результативная передача в 15 матчах АПЛ.

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