Лаллана близок к переходу в «Лестер»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана определился со своим будущим. 31-летний англичанин не собирается продлевать контракт с «красными», поэтому он собирается перейти в «Лестер», который проявляет наибольшую активность в подписании игрока, утверждает Daily Star.

«Саутгемптон» также хотел подписать Лаллану, но сам футболист выбрал «лис» из-за главного тренера Брендана Роджерса, с которым он ранее работал в «Ливерпуле».

В текущем сезоне на счету англичанина 1 гол и 1 результативная передача в 15 матчах АПЛ.