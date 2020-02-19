«Лацио» предложил контракт Жиру

«Лацио» предложил контракт нападающему «Челси» Оливье Жиру, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, римляне вступили в переговоры с 33-летним форвардом и его представителями по поводу условий личного контракта. Соглашение Жиру с «Челси» истекает в конце июня 2020 года, после чего форвард станет свободным агентом. Игрок может вести переговоры с клубами уже сейчас.

В сезоне-2019/20 Жиру появлялся в составе «Челси» лишь 8 раз, проведя на поле в сумме 304 минуты. На счету француза 1 гол. В зимнее трансферное окно Жиру вызвал интерес у многих итальянских команд, в том числе и «Лацио», но остался в «Челси» до конца сезона.