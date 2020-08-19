«Лацио» планирует вернуть Фелипе Андерсона

Нападающий «Вест Хэма» Фелипе Андерсон может вернуться в «Лацио», сообщает Daily Star.

По информации источника, римский клуб рассматривает 27-летнего бразильца как вариант усиления состава после того, как переход Давида Сильвы в команду сорвался. Сообщается, что «молотобойцы» готовы отпустить игрока, выпавшего из основного состава.

В сезоне-2019/20 Андерсон провел за «Вест Хэм» 27 матчей, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. Бразилец уже выступал за «Лацио» с 2013 по 2018 год, после чего перешел в «Вест Хэм».