Кюизанс опроверг информацию о том, что не перешел в «Лидс» из-за проваленного медосмотра

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс, выступающий на правах аренды за «Марсель», не подтвердил информацию о том, что провалил медосмотр для «Лидса», куда должен был перейти в минувшее трансферное окно.

— Были ли у меня проблемы на медобследовании для «Лидса»? Нет, с моей стороны ничего такого не было, — приводит Sky Sports слова Кюизанса. — В «Марселе» у меня все хорошо, я в форме и готов играть.

21-летний француз присоединился к «Марселю» 5 октября. В соглашении прописана опция выкупа футболиста.