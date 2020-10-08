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Кюизанс опроверг информацию о том, что не перешел в «Лидс» из-за проваленного медосмотра

12:14
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Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс, выступающий на правах аренды за «Марсель», не подтвердил информацию о том, что провалил медосмотр для «Лидса», куда должен был перейти в минувшее трансферное окно.

— Были ли у меня проблемы на медобследовании для «Лидса»? Нет, с моей стороны ничего такого не было, — приводит Sky Sports слова Кюизанса. — В «Марселе» у меня все хорошо, я в форме и готов играть.

21-летний француз присоединился к «Марселю» 5 октября. В соглашении прописана опция выкупа футболиста.

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