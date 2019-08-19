Курт Зума: «Люди не знают, что мне пришлось пройти, чтобы оказаться снова в «Челси»

Защитник «Челси» Курт Зума рассказал, что ему пришлось пережить непростые времена, чтобы снова оказаться в составе «синих». В 2016 году у француза был разрыв крестообразных связок правого колена, потом он играл на правах аренды за «Стоук Сити» и «Эвертон».

— Это был очень долгий путь, — цитирует AFP Зума. — Я не хочу говорить об этом сейчас, потому что перевернул страницу. Мне пришлось много страдать и бороться. Люди не знают того, что происходит не у них на глазах. Мне было сложно вернуться. Люди не думают о том, что я год был вне игры. Но я всегда верил в себя. Моя семья меня всегда поддерживала. И я вернулся. Очень рад, что снова играю в «Челси».