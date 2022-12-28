Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 04:40

Купер назвал причины поражения «Ноттингема» от «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Здесь всегда очень тяжело, и мы знали, как будет проходить игра. На стандартах некоторые игроки явно не выполнили свои обязанности. Я просто чувствовал, что мы могли бы немного больше показать себя в этом матче. Мы два или три раза оказывались между линиями в первом тайме, но не использовали это по максимуму. Я твердо верю в то, что нужно смотреть на игру в первую очередь. Иногда меня больше расстраивало отсутствие качеств, отсутствие веры в принятие решений, риск и поддержка самих себя», — цитирует BBC Купера.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Windows вновь стала доступна для скачивания в России
В Узбекистане возбудили дело после гибели 18 детей от средства против ОРВИ
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
Глава МИД Германии Бербок назвала невозможными нормальные отношения ФРГ с нынешней Россией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг — о подписании форварда: «Делаем все возможное, чтобы найти игрока, который нам нужен»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
3
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 3 : 1
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 2 : 0
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 0
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости