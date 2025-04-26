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Сегодня, 11:32

Кунья может войти в число самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед»

Камила Абдурахманова
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«Манчестер Юнайтед» планирует выплатить отступные за нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Кунью в несколько этапов. Сумма отступных составляет 73,1 миллиона евро, сообщает The Telegraph.

По данным источника, «Вулверхэмптон» вероятно пойдет навстречу «Манчестер Юнайтед». Если 25-летний футболист перейдет в «Манчестер Юнайтед», его зарплата составит более 234 тысяч евро в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали сделку по трансферу Куньи.

В текущем сезоне Кунья сыграл в 31 матче во всех турнирах, забив 16 голов и сделав четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
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The Independent: «Манчестер Юнайтед» интересуется Палмером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
4
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
5
 Ньюкасл 33 18 5 10 62-44 59
6
 Челси 33 16 9 8 58-40 57
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 33 13 9 11 48-45 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
15
 Вулверхэмптон 33 11 5 17 48-61 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
18
 Ипсвич 33 4 9 20 33-71 21
19
 Лестер 33 4 6 23 27-73 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
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38 тур
22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 - : -
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 - : -
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 - : -
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 - : -
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 15 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 19 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 32 1 2
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