Кунья может войти в число самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» планирует выплатить отступные за нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Кунью в несколько этапов. Сумма отступных составляет 73,1 миллиона евро, сообщает The Telegraph.

По данным источника, «Вулверхэмптон» вероятно пойдет навстречу «Манчестер Юнайтед». Если 25-летний футболист перейдет в «Манчестер Юнайтед», его зарплата составит более 234 тысяч евро в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали сделку по трансферу Куньи.

В текущем сезоне Кунья сыграл в 31 матче во всех турнирах, забив 16 голов и сделав четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.