Кулушевски пропустит несколько месяцев из-за травмы колена

Нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулишевский выбыл на несколько месяцев после операции на колене, сообщил главный тренер клуба Анге Постекоглу.

«Это неутешительные новости. Сначала мы думали, что это не слишком серьезно, потому что, очевидно, медики беспокоились о состоянии колена, но все выглядело довольно хорошо. Но через день все пошло наперекосяк», — приводит слова Постекоглу AP.

Кулушевски получил травму во время матча 36-го тура с «Кристал Пэлас» (0:2). 14 мая ему была сделана операция на правой коленной чашечке.

Кулушевски не сыграет в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» 21 мая в Бильбао.