Кулибали получил травму в дебютном матче за «Челси»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Эвертона».

31-летний сенегалец получил повреждение на 75-й минуте. Игра с «Эвертоном» стала для него дебютной в составе «Челси» — он перешел в лондонскую команду из «Наполи» этим летом.

Вместо Кулибали на поле вышел еще один новичок «Челси» — Марк Кукурелья. «Синие» объявили о покупке 24-летнего испанца у «Брайтона» вчера, 5 августа.