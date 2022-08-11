Кулибали оценил свой дебют за «Челси» в АПЛ

Новичок «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал свой первый матч в составе лондонской команды против «Эвертона» (1:0).

«Очень ждал этого матча, но понимал, что будет нелегко. Нужно привыкнуть к ритму АПЛ. В первой игре я старался выжать максимум, а теперь жду продолжения», — цитирует Кулибали пресс-служба «Челси».

Футболист вышел на поле в старте, но был заменен на 72-й минуте из-за судорог. В «Челси» 31-летний игрок перешел из «Наполи» за 38 миллионов евро.