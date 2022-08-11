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Сегодня, 13:49

Кулибали оценил свой дебют за «Челси» в АПЛ

Виктория Кравченко
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Новичок «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал свой первый матч в составе лондонской команды против «Эвертона» (1:0).

«Очень ждал этого матча, но понимал, что будет нелегко. Нужно привыкнуть к ритму АПЛ. В первой игре я старался выжать максимум, а теперь жду продолжения», — цитирует Кулибали пресс-служба «Челси».

Футболист вышел на поле в старте, но был заменен на 72-й минуте из-за судорог. В «Челси» 31-летний игрок перешел из «Наполи» за 38 миллионов евро.

ФК Челси
Калиду Кулибали
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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 - : -
13.08 17:00
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 - : -
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 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Манчестер Сити

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