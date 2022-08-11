Кулибали оценил свой дебют за «Челси» в АПЛ
Новичок «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал свой первый матч в составе лондонской команды против «Эвертона» (1:0).
«Очень ждал этого матча, но понимал, что будет нелегко. Нужно привыкнуть к ритму АПЛ. В первой игре я старался выжать максимум, а теперь жду продолжения», — цитирует Кулибали пресс-служба «Челси».
Футболист вышел на поле в старте, но был заменен на 72-й минуте из-за судорог. В «Челси» 31-летний игрок перешел из «Наполи» за 38 миллионов евро.
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|
3
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|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Брайтон
|1
|1
|0
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|3
|
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|1
|1
|0
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|
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|1
|0
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|
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|
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|0
|0
|1
|0-2
|0
|
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|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
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|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
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ЖК
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|
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Брайтон
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|
|
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Эрлин Бреут Холанн
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|
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Лестер
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Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
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Мусса Дженепо
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|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
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|0
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|
|
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Тоттенхэм Хотспур
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|
|
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