Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:42

Кулибали назвал причины спада «Челси» в этом сезоне

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился мнением о последних изменениях в команде.

«Я знаю, что готов еще не на 100 процентов, но думаю, что приближаюсь к своему уровню. «Челси» принял серьезное решение, подписав меня, и я очень хочу отплатить за это. Я хочу быть частью этого клуба на долгие годы. Это не тот сезон, которого мы ожидали, но иногда, когда происходят большие изменения, появляются новые владельцы и половина команды новая, всем приходится адаптироваться. Но мы знаем, насколько велики наши амбиции, и собираемся работать, чтобы вернуть доверие болельщиков.
Это была сумасшедшая неделя: для игроков, для нового тренера, для бывшего тренера, для болельщиков. Наш новый наставник — большая легенда клуба, поэтому мы должны поддержать его. Мы знаем, что можем добиться большего, и мы это сделаем», — цитирует Кулибали The Times.

«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч лондонцам предстоит провести 12 апреля в 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского «Реала». Начало — 22:00 мск.

ФК Челси
Калиду Кулибали
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бэмфорд забил 50-й гол за «Лидс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 29 21 4 4 75-27 67
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
13
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 29 7 8 14 38-49 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 30 6 5 19 24-51 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 14:30
МЮ – Эвертон
 2 : 0
8.04 17:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 2 : 0
8.04 17:00
Брентфорд – Ньюкасл
 1 : 2
8.04 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 0 : 1
8.04 17:00
Лестер – Борнмут
 0 : 1
8.04 17:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
8.04 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 1 : 0
8.04 19:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 4
9.04 16:00
Лидс – Кр. Пэлас
 - : -
9.04 18:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 30
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 14
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости