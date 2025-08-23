Кукурелья подтвердил, что продлил контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья на фоне слухов о трансфере в Саудовскую Аравию заявил, что согласовал новый контракт с клубом из Фулема.

27-летний футболист выступает за «Челси» с 2022 года.

«Да, дело сделано. Мы уже сделали это. Я очень счастлив. Клуб оказал мне доверие, и я очень счастлив быть здесь. Надеюсь, я проведу отличный сезон», — цитирует Кукурелью BBC.

В сезоне-2024/25 защитник провел 54 матча за «Челси» во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи. В этом сезоне он принял участие в двух играх АПЛ и отметился голевой передачей.