Кукурелья подтвердил, что продлил контракт с «Челси»
Защитник «Челси» Марк Кукурелья на фоне слухов о трансфере в Саудовскую Аравию заявил, что согласовал новый контракт с клубом из Фулема.
27-летний футболист выступает за «Челси» с 2022 года.
«Да, дело сделано. Мы уже сделали это. Я очень счастлив. Клуб оказал мне доверие, и я очень счастлив быть здесь. Надеюсь, я проведу отличный сезон», — цитирует Кукурелью BBC.
В сезоне-2024/25 защитник провел 54 матча за «Челси» во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи. В этом сезоне он принял участие в двух играх АПЛ и отметился голевой передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|38
|26
|7
|5
|71-27
|85
|
2
|Ман. Сити
|38
|23
|9
|6
|77-35
|78
|
3
|МЮ
|38
|20
|11
|7
|69-50
|71
|
4
|Астон Вилла
|38
|19
|8
|11
|56-49
|65
|
5
|Ливерпуль
|38
|17
|9
|12
|63-53
|60
|
6
|Борнмут
|38
|13
|18
|7
|58-54
|57
|
7
|Сандерленд
|38
|14
|12
|12
|42-48
|54
|
8
|Брайтон
|38
|14
|11
|13
|52-46
|53
|
9
|Брентфорд
|38
|14
|11
|13
|55-52
|53
|
10
|Челси
|38
|14
|10
|14
|58-52
|52
|
11
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|47-51
|52
|
12
|Ньюкасл
|38
|14
|7
|17
|53-55
|49
|
13
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|47-50
|49
|
14
|Лидс
|38
|11
|14
|13
|49-56
|47
|
15
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|41-51
|45
|
16
|Нот. Форест
|38
|11
|11
|16
|48-51
|44
|
17
|Тоттенхэм
|38
|10
|11
|17
|48-57
|41
|
18
|Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|46-65
|39
|
19
|Бернли
|38
|4
|10
|24
|38-75
|22
|
20
|Вулверхэмптон
|38
|3
|11
|24
|27-68
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|18:00
|Брайтон – МЮ
|0 : 3
|24.05
|18:00
|Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|2 : 0
|24.05
|18:00
|Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Ман. Сити – Астон Вилла
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Сандерленд – Челси
|2 : 1
|24.05
|18:00
|Тоттенхэм – Эвертон
|1 : 0
|24.05
|18:00
|Вест Хэм – Лидс
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|17
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|33
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|35
|1
|9
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