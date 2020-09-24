Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромил «Линколн», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»

Завершились матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Линколн Сити» (7:2). В составе победителей дубль сделали Такуми Минамино и Кертис Джонс.

«Манчестер Сити» дома победил «Борнмут» (2:1). У «горожан» забивали Лиам Делап и Фил Фоуден.

В 1/8 финала «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом». «Сити» предстоит матч против «Бернли».

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Линколн Сити» — «Ливерпуль» — 2:7 (0:4)

Голы: Шачири, 9 (0:1). Минамино, 18 (0:2). Джонс, 32 (0:3). Джонс, 36 (0:4). Минамино, 46 (0:5). Эдун, 60 (1:5). Груич, 65 (1:6). Монтсма, 66 (2:6). Ориги, 89 (2:7).

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк (Фабинью, 46), Цимикас, Н.Уильямс, Р.Уильямс, Груич, Джонс, Шачири (Кейта, 75), Ориги, Минамино, Эллиотт (Жота, 57).

Судья: Харрингтон.

24 сентября. Линкольн. Стадион «Sincil Bank».

«Манчестер Сити» — «Борнмут» — 2:1 (1:1)

Голы: Делап, 18 (1:0). Сарридж, 22 (1:1). Фоуден, 75 (2:1).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Гарсия, Хэрвуд-Беллис, Эрнандес (Де Брейне, 61), Фоуден, Бернабе (Менди, 36), Дойл (Стерлинг, 67), Махрез, Торрес, Делап.

Предупреждение: Делап, 79.

Судья: Мосс.

24 сентября. Манчестер. Стадион «Этихад».