Кубок английской лиги может быть отменен в следующем сезоне

Кубок английской лиги сезона-2020/21 может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом, утверждает Daily Mail.

Причиной отмены турнира может стать перегруженный график следующего сезона — по одной из возможных версий, если английская премьер-лига сезона-2019/20 не будет доиграна, то в следующем чемпионате примут участие 20 нынешних команд лиги, а также три клуба, вышедшие из второго дивизиона. Таким образом, количество игр в национальном чемпионате возрастет с 38 до 44.

Кубок английской лиги проводится с сезона-1960/61. Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок.