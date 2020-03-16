Кубок Англии может быть отменен из-за коронавируса
06:45
Футбольная ассоциация Англии опасается, что розыгрыш национального кубка не будет завершен из-за пандемии коронавируса, сообщает Mirror. Руководство прорабатывает план календаря.
Футбольная ассоциация хотела бы определить обладателя Кубка Англии, но может принести турнир в жертву в пользу национального чемпионата и Лиги чемпионов.
Ранее Федерация футбола Англии выступила с заявлением о том, что матчи Кубка Англии отложены до 3 апреля.
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