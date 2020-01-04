Кубок Англии. «Лестер» обыграл «Уиган», «Борнмут» разгромил «Лутон»

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.

«Лестер» обыграл «Уиган» (2:0). «Борнмут» выиграл у «Лутона» (4:0). Соперники команд по 1/16 финала определятся после жеребьевки.

Кубок Англии

1/32 финала

«Лестер» — «Уиган» — 2:0 (2:0)

Голы: Пирс, 19 — в свои ворота (1:0). Барнс, 40 (2:0).

«Лестер»: Уорд, Морган (Чаглар Сеюнджю, 25), Бенкович (Фукс, 67), Чилвелл, Джастин, Олбрайтон, Менди (Ндиди, 77), Прат, Барнс, Чудхури, Грэй.

Судья: Хупер.

4 января. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

«Борнмут» — «Лутон» — 4:0 (1:0)

Голы: Биллинг, 8 (1:0). К.Уилсон, 67 (2:0). Биллинг, 79 (3:0). Соланке, 82 (4:0).

Нереализованный пенальти: Шихан (Лутон Таун), 45+6 (мимо)

«Борнмут»: Траверс, Фрэнсис, Рико (Кук, 78), Симпсон, Мефам, Сермен, Биллинг, Станислас (К.Уилсон, 66), Х.Уилсон, Фрэйзер (Добре, 80), Соланке.

Предупреждение: Биллинг, 41.

Судья: Инглэнд (Англия).

4 января. Борнмут. Стадион «Дин Корт».