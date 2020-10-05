Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?» Линекер посмеялся над поражениями «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

09:00
Юрген Клопп. Фото -
Юрген Клопп. Фото -
Теги:

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер иронично высказался об игре «Ливерпуля» в матче 4-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:7).

«Как будто защищаются школьники до 10 лет. Высокая линия обороны — это одно, но не опускаться в защиту вообще — это сумасшествие. Прекрасный хет-трик Олли Уоткинса, — написал Линекер в Twitter. — Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?»

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир