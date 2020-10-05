«Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?» Линекер посмеялся над поражениями «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер иронично высказался об игре «Ливерпуля» в матче 4-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:7).

«Как будто защищаются школьники до 10 лет. Высокая линия обороны — это одно, но не опускаться в защиту вообще — это сумасшествие. Прекрасный хет-трик Олли Уоткинса, — написал Линекер в Twitter. — Кто бы мог подумать, что Клоппа уволят раньше Сульшера?»