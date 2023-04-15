Тренера «Тоттенхэма» — о поражении от «Борнмута»: «Мы отдали все силы на поле»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал поражение от «Борнмута» (2:3) в матче 31-го тура АПЛ.

«Сегодня действительно тяжелый день, потому что мы не добились того, чего хотели. Мы отдали все силы на поле, и я думаю, все это понимают. Но мы позволили им забить первые два гола слишком легко. Слишком легко… Это трудно, когда ты уступаешь в один гол. Во втором тайме мы попытались поднажать и были так близки к тому, чтобы забить.

Когда вы забиваете один гол, нужно думать о том, чтобы забить еще раз. Мы этого не сделали. Для меня важно, чтобы они понимали, почему ты стараешься забить еще один, а не упускаешь моменты», — приводит слова Стеллини ВВС.

«Тоттенхэм» с 53 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.