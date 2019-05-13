Кристиан Пулишич: "В полном восторге от того, что перешел в "Челси"

Полузащитник "Боруссии" Кристиан Пулишич, который летом присоединится к "Челси", заявил, что находится в восторге от перехода в английский клуб. "Синие" подписали 20-летнего американца в январе 2019 года, заплатив за него 64 миллиона евро.

- Это потрясающе, и я в полном восторге, что перешел в "Челси", - приводит слова Пулишича официальный сайт "синих". - Конечно, мне необходимо завершить сезон в Дортмунде, но я с нетерпением жду, когда смогу играть за "Челси". Это будет замечательный опыт, я уже не могу этого дождаться, я очень хочу снова попасть в Англию, говорить на английском языке, встретиться со всеми этими ребятами

Я буду рад играть с Н'Голо Канте. Мне кажется, он замечательный футболист, и я очень хочу с ним познакомиться. И в обороне тут играют отличные парни – Давид Луиз и Антонио Рюдигер. Я хочу начать работать с ними, и мне кажется, это будет круто.

В текущем сезоне Пулишич провел 29 матчей за "Челси", забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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