Кристиан Эриксен заявил о желании уйти из "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что хочет покинуть клуб. Датский хавбек защищает цвета лондонцев с 2013 года, в минувшем сезоне он добрался с "Тоттенхэмом" до финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" (0:2).

- Сейчас я на том этапе карьеры, когда хочется попробовать что-то новое, - цитирует Ekstrabladet Эриксена. - Я с глубоким уважением отношусь ко всему, что происходило со мной в "Тоттенхэме", но я хочу попробовать что-то новое.

Думаю, в течение лета наступит ясность. В футболе никогда не знаешь, когда ясность наступит, это может произойти в любое время. Все зависит от Дэниэла Леви и интереса другого клуба. Или же я сяду и обсужу новый контракт.

Главным претендентом на Эриксена считается "Реал".