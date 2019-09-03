Кристиан Эриксен: «Я бы хотел, чтобы все решалось как в футбольном менеджере, но, это не в моих силах»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен подчеркнул, что не обращал внимания на трансферные слухи минувшим летом. 27-летнего датчанина связывали с интересом со стороны «Реала».

— Я бы хотел, чтобы все решалось как в футбольном менеджере, но, к сожалению, это не в моих силах, — цитирует A Bola Эриксена. — Мне легко сохранять ясность ума, потому что я не читаю, что пишут в Интернете. Уже много лет занимаюсь футболом, а слухи ходят каждый год. Конечно, людям интересно знать, где я буду играть. Но это нормально, когда выступаешь за сильную команду.