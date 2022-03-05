Кристиан Эриксен впервые выйдет на поле в стартовом составе «Брентфорда»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен появится в стартовом составе команды на матч 28-го тура АПЛ против «Норвича».

30-летний датчанин впервые сыграет с первых минут за новую команду, в которую перешел в конце января на правах свободного агента. Он дебютировал за «Брентфорд» в игре 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:2), выйдя на замену на 52-й минуте матча.

Эриксен перенес остановку сердца 12 июня 2021 года в первом тайме матча первого тура группового турнира Евро-2020 против Финляндии (0:1). Медики реанимировали его прямо на поле. Футболиста доставили в больницу, где его прооперировали и установили дефибриллятор.

Датчанину пришлось расторгнуть контракт с «Интером», поскольку в Италии запрещено играть с таким устройством. После ухода из «Интера» полузащитник подписал контракт с «Брентфордом».

Матч «Норвич» — «Брентфорд» состоится сегодня, 5 марта. Начало — в 18.00 (мск).