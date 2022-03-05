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Сегодня, 17:15

Кристиан Эриксен впервые выйдет на поле в стартовом составе «Брентфорда»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен появится в стартовом составе команды на матч 28-го тура АПЛ против «Норвича».

30-летний датчанин впервые сыграет с первых минут за новую команду, в которую перешел в конце января на правах свободного агента. Он дебютировал за «Брентфорд» в игре 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:2), выйдя на замену на 52-й минуте матча.

Эриксен перенес остановку сердца 12 июня 2021 года в первом тайме матча первого тура группового турнира Евро-2020 против Финляндии (0:1). Медики реанимировали его прямо на поле. Футболиста доставили в больницу, где его прооперировали и установили дефибриллятор.

Датчанину пришлось расторгнуть контракт с «Интером», поскольку в Италии запрещено играть с таким устройством. После ухода из «Интера» полузащитник подписал контракт с «Брентфордом».

Матч «Норвич» — «Брентфорд» состоится сегодня, 5 марта. Начало — в 18.00 (мск).

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Ф1 (0)

20%

1.53

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1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
11
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
12
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
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 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
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 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
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Норвич – Брентфорд
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