Кристиан Эриксен: «Последние полгода в «Тоттенхэме» я был паршивой овцой»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о том, как переживал критику в свой адрес в последние полгода в «Тоттенхэме». Летом 2019 года датчанин заявил о желании покинуть лондонскую команду, но перешел к «нерадзурри» только в зимнее трансферное окно.

— Меня во многом обвиняли, говорили, что я плохой парень, писали, что я себя ужасно веду по отношению к другим игрокам «Тоттенхэма», — цитирует BBC Эриксена. — Если у тебя заканчивается контракт, ты становишься паршивой овцой. Последние полгода я был паршивой овцой. В последние годы кто только не думал об уходе из своей команды, но плохим оказался я, потому что заявил о своем желании во всеуслышание. Я давал интервью и был честен в этих разговорах. Я чувствовал, что нужно быть честным. Не хотел ничего скрывать, как это делают многие другие футболисты. В последние полгода только и слышал о себе: «Когда он уже уйдет? Он уходит или нет?». Даже фанаты в Лондоне подходили и говорили: «Спасибо тебе, прощай, удачи в дальнейшем», только я-то еще никуда не ушел. Это был странный период в жизни. Хорошо, что теперь я в новых условиях и могу начать все с начала.

27-летний Эриксен присоединился к «Интеру» в конце минувшего января, «Тоттенхэм» получил за игрока 20 миллионов евро. Контракт полузащитника с «нерадзурри» рассчитан до конца июня 2024 года. Эриксен уже успел появиться в составе «Интера» в двух матчах, но не отличился в них результативными действиями.