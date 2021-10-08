Кристенсен рассказал о переговорах по новому контракту с «Челси»
Защитник «Челси» Андреас Кристенсен рассказал о переговорах по продлению контракта с клубом.
«Тяжело сказать, как в итоге все закончится, сейчас ведется много разговоров по этому поводу. Не могу сказать многого, но все выглядит хорошо. Я счастлив в «Челси», — приводит Sports Illustrated со ссылкой на TV3 Sport слова Кристенсена.
Кристенсен перешел в «Челси» летом 2012 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 8 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
21 сентября сообщалось, что «Челси» предлагает 25-летнему датчанину соглашение до 2025 года с зарплатой в размере 120 тысяч фунтов в неделю.
Дополнительная информация:
https://www.si.com/soccer/chelsea/news/i-think-it-looks-good-andreas-christensen-provides-chelsea-future-update-amid-contract-negotiations
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