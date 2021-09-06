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Кристенсен рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Челси»

16:08
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«Челси» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Андреасом Кристенсеном.

«Пока не могу распространяться на эту тему. Но все складывается успешно. Меня все устраивает в клубе, и я рад, что в «Челси» мне доверяют», — цитирует игрока Sportbladet.

Клуб намерен подписать с 25-летним датчанином новое соглашение на четыре года. Нынешний договор игрока истекает летом 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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