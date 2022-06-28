Кристенсен обратился к «Челси» в связи с уходом из команды

Защитник Андреас Кристенсен обратился к «Челси» в связи со своим уходом из команды.

26-летний датчанин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

«В 16 лет мне пришлось принять непростое решение и покинуть Данию. У меня тогда были переговоры с разными клубами, но для меня выбор был только один — это «Челси». В команде с первого дня помогли мне почувствовать себя, как дома. Моменты, которыми я особенно горжусь — это победы в молодежных Кубке Англии и Лиге чемпионов. У нас была особенная команда, я горжусь, что играл вместе с теми ребятами.

Мне повезло поиграть под руководством многих тренеров фантастического уровня, в том числе Антонио Конте, Жозе Моуринью и Томасом Тухелем. В прошлом году мы выиграли Лигу чемпионов — это лучший момент в моей карьере. Я начинал в «Челси» молодым мальчиком с надеждами и страхами, и я благодарен клубу за то, что он помог моей мечте сбыться.

После 10 лет в «Челси» я чувствую, что сейчас мне и моей семье пора сделать новый шаг. Последние несколько месяцев были непростыми в психологическом плане, было непросто решиться уйти из команды. Я не самый разговорчивый человек, поэтому иногда люди не совсем понимают, что для меня значит «Челси» и фанаты этой команды. Я буду скучать по одноклубникам, персоналу и всем, кто связан с «Челси». Желаю клубу и его фанатам всего наилучшего в будущем», — написал у себя в соцсетях Кристенсен.

Кристенсен выступал за «Челси» с 2012 года. В составе команды он выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.