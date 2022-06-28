Кристенсен обратился к «Челси» в связи с уходом из команды
Защитник Андреас Кристенсен обратился к «Челси» в связи со своим уходом из команды.
26-летний датчанин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
«В 16 лет мне пришлось принять непростое решение и покинуть Данию. У меня тогда были переговоры с разными клубами, но для меня выбор был только один — это «Челси». В команде с первого дня помогли мне почувствовать себя, как дома. Моменты, которыми я особенно горжусь — это победы в молодежных Кубке Англии и Лиге чемпионов. У нас была особенная команда, я горжусь, что играл вместе с теми ребятами.
Мне повезло поиграть под руководством многих тренеров фантастического уровня, в том числе Антонио Конте, Жозе Моуринью и Томасом Тухелем. В прошлом году мы выиграли Лигу чемпионов — это лучший момент в моей карьере. Я начинал в «Челси» молодым мальчиком с надеждами и страхами, и я благодарен клубу за то, что он помог моей мечте сбыться.
После 10 лет в «Челси» я чувствую, что сейчас мне и моей семье пора сделать новый шаг. Последние несколько месяцев были непростыми в психологическом плане, было непросто решиться уйти из команды. Я не самый разговорчивый человек, поэтому иногда люди не совсем понимают, что для меня значит «Челси» и фанаты этой команды. Я буду скучать по одноклубникам, персоналу и всем, кто связан с «Челси». Желаю клубу и его фанатам всего наилучшего в будущем», — написал у себя в соцсетях Кристенсен.
Кристенсен выступал за «Челси» с 2012 года. В составе команды он выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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3
|Челси
|0
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|0
|0-0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -