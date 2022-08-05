Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:24

«Кристал Пэлас» заинтересован в возвращении защитника Ван-Биссаки

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Кристал Пэлас» заинтересован в подписании защитника Аарона Ван-Биссаки.

Как сообщает Sky Sports, клуб хочет арендовать игрока у «Манчестер Юнайтед».

24-летний игрок перешел в «МЮ» из «Кристал Пэлас» в 2019 году. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Ван-Биссака сыграл за команду 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитнику еще в мае было сказано, что ему нет места в планах главного тренера «Юнайтед» Эрика Тен Хага.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live?postid=4256151#liveblog-body
Аарон Ван-Биссака
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
42 секунды молчания, пуговицы Лаврова и истерика в США. Что произошло после приговора Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владелец «Лидса» рассказал подробности перехода нападающего Рафиньи в «Барселону»

«Арсенал» победил «Кристал Пэлас» в первом матче нового сезона АПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
4
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
7
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
П
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
И К Ж
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 1 0 1
Натаниэл Клайн

Натаниэл Клайн

Кристал Пэлас

 1 0 1
Бен Уайт

Бен Уайт

Арсенал

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости