«Кристал Пэлас» заинтересован в возвращении защитника Ван-Биссаки

«Кристал Пэлас» заинтересован в подписании защитника Аарона Ван-Биссаки.

Как сообщает Sky Sports, клуб хочет арендовать игрока у «Манчестер Юнайтед».

24-летний игрок перешел в «МЮ» из «Кристал Пэлас» в 2019 году. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Ван-Биссака сыграл за команду 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитнику еще в мае было сказано, что ему нет места в планах главного тренера «Юнайтед» Эрика Тен Хага.