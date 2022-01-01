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Дубль Лансини принес «Вест Хэму» победу над «Кристал Пэлас»

22:29
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«Вест Хэм» в гостях победил «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура чемпионата Англии. «Молотобойцы» взяли верх со счетом 3:2.

Дубль в первом тайме оформил полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини.

«Вест Хэм» набрал 34 очка и вернулся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 11-м месте (23 очка).

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
01 янв, 20:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
2:3
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Антонио, 23 (0:1), Лансини, 25 (0:2), Лансини, 45+5 (0:3), Эдуар, 83 (1:3), Олисе, 90 (2:3)
Кристал Пэлас
Гуаита Уорд Митчелл Гэи Андерсен Миливоевич (Матета, 60 ) Хьюз (Ридевалд, 75 ) Шлупп Айю Бентеке (Олисе, 68 ) Эдуар
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Цоуфал Доусон Диоп Джонсон (Масуаку, 46) Лансини (Нобл, 88) Соучек Райс Антонио Боуэн Бенрама (Влашич, 71)
Предупреждения
Джонсон 38, Масуаку 78
Судьи
Оливер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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