«Кристал Пэлас» в меньшинстве обыграл «Борнмут» и поднялся на пятое место в АПЛ

«Кристал Пэлас» дома оказался сильнее «Борнмута» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк».

Команда Роя Ходжсона играла с 19-й минуты встречи в меньшинстве — был удален защитник Мамаду Сако. Единственный гол в матче забил форвард Джеффри Шлупп на 76-й минуте игры.

«Кристал Пэлас» с 21 баллом поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, обогнав «Тоттенхэм». «Борнмут» — 16 очков и 12-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Кристал Пэлас» — «Борнмут» — 1:0 (0:0)

Гол: Шлупп, 76.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Томкинс, Келли, ван Анхолт (Шлупп, 30), Макартур, Куяте, Миливоевич, Таунсенд (Маккарти, 46), Айю, Заа.

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, Рико (Фрэнсис, 64), Мефам, Лерма, Биллинг (Кук, 82), Х.Уилсон, К.Уилсон, Соланке, Данджума (Фрэйзер, 64).

Предупреждения: Соланке, 63. Лерма, 68. Миливоевич, 71. Маккарти, 72. Биллинг, 78. Макартур, 85.

Удаление: Сако, 19.

Судья: Тэйлор (Англия).

3 декабря. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

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