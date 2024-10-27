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«Тоттенхэм» на выезде проиграл «Кристал Пэлас»

Руслан Минаев
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«Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ — 1:0. 27 октября 2024 года.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» на выезде уступил «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура АПЛ — 0:1.

У хозяев гол на 31-й минуте забил Жан-Филипп Матета.

«Кристал Пэлас» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 6 очков и занимает 17-е место в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 13 очками — на 8-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
27 окт, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:0
Тоттенхэм Хотспур

ФК Кристал Пэлас
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
3
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
4
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
5
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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Лестер – Нот. Форест
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26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 1 : 1
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Брентфорд – Ипсвич
 4 : 3
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 2 : 2
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 1 : 0
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 1 : 1
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 2 : 1
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
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27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
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27.10 19:30
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Брайан Мбеумо

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 8
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
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