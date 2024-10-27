«Тоттенхэм» на выезде проиграл «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» на выезде уступил «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура АПЛ — 0:1.

У хозяев гол на 31-й минуте забил Жан-Филипп Матета.

«Кристал Пэлас» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 6 очков и занимает 17-е место в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 13 очками — на 8-й строчке.