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«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Кристал Пэлас», потерпев первое поражение при Нуну в АПЛ

16:22
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«Тоттенхэм» проиграл «Кристал Пэлас» (0:3) в матче четвертого тура чемпионата Англии.

Большую часть второго тайма «Тоттенхэм» провел в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Джафет Танганга. После удаления гости пропустили три мяча — Уилфрид Заа реализовал пенальти, а Одсонн Эдуар оформил дубль.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:0 (0:0)

Голы: Заа, 76 — с пенальти (1:0). Эдуар, 84 (2:0). Эдуар, 90+3 (3:0).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте (Миливоевич, 67), Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Галлахер, Бентеке (Эдуар, 83), Айю (Олисе, 87), Заа.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Дайер (Родон, 12), Регилон, Танганга, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Уинкс (Дэвис, 60), Алли, Скипп, Лукас Моура, Кейн.

Предупреждения: Танганга, 53. Заа, 53. Лукас Моура, 81. Галлахер, 89.
Удаление: Танганга, 58.

Судья: Мосс (Англия).

11 сентября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Кристал Пэлас — Тоттенхэм Хотспур

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ахмат 1
2-й тайм

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Александр Кравченко все материалы автора

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