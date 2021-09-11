«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Кристал Пэлас», потерпев первое поражение при Нуну в АПЛ
«Тоттенхэм» проиграл «Кристал Пэлас» (0:3) в матче четвертого тура чемпионата Англии.
Большую часть второго тайма «Тоттенхэм» провел в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Джафет Танганга. После удаления гости пропустили три мяча — Уилфрид Заа реализовал пенальти, а Одсонн Эдуар оформил дубль.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
4-й тур
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:0 (0:0)
Голы: Заа, 76 — с пенальти (1:0). Эдуар, 84 (2:0). Эдуар, 90+3 (3:0).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Куяте (Миливоевич, 67), Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Галлахер, Бентеке (Эдуар, 83), Айю (Олисе, 87), Заа.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Дайер (Родон, 12), Регилон, Танганга, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Уинкс (Дэвис, 60), Алли, Скипп, Лукас Моура, Кейн.
Предупреждения: Танганга, 53. Заа, 53. Лукас Моура, 81. Галлахер, 89.
Удаление: Танганга, 58.
Судья: Мосс (Англия).
11 сентября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю