«Кристал Пэлас» сообщил подробности о состоянии тренера команды Роя Ходжсона

«Кристал Пэлас» на официальном сайте подтвердил информацию о том, что главный тренер команды Рой Ходжсон был доставлен в больницу с тренировки.

«После новостей о том, что Рою Ходжсону стало плохо во время сегодняшней тренировки, мы можем подтвердить, что его состояние сейчас стабильно и в настоящее время он проходит обследование в больнице. Все в клубе желают Рою скорейшего выздоровления», — написала пресс-служба «Кристал Пэлас» в Twitter.

Ходжсон является воспитанником академии «Кристал Пэлас», за которую он выступал с 1963 по 1965 год. Будучи тренером, он возглавлял «орлов» с 2017 по 2021 год, и с 2023-го по настоящее время.