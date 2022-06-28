«Кристал Пэлас» согласовал покупку полузащитника «Ланса» Дукуре за 21 миллион евро

«Кристал Пэлас» согласовал покупку полузащитника «Ланса» Шейка Дукуре, сообщает Goal.

По данным источника, английский клуб заплатит за 22-летнего малийца 21 миллион евро, сделка предусматривает потенциальные бонусные выплаты в размере 5 миллионов евро.

«Кристал Пэлас» предложил футболисту контракт на 5 лет.

В сезоне-2021/22 Дукуре забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 37 матчах за «Ланс». Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.