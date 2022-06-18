«Кристал Пэлас» сменил год основания клуба на эмблеме. «Орлы» претендуют на статус старейшего профессионального клуба в мире

«Кристал Пэлас» сменил год основания клуба на эмблеме

Английский клуб «Кристал Пэлас» претендует на звание старейшего профессионального футбольного клуба в мире.

«Кристал Пэлас» изменил год основания клуба на эмблеме — с 1905-го на 1861-й, сообщает пресс-служба команды.

Если эта дата основания клуба будет признана официальной, «Кристал Пэлас» будет считаться старейшим из ныне существующих профессиональных клубов.

На данный момент футбольная ассоциация Англии считает старейшим клубом мира «Шеффилд», основанный в 1857 году и выступающий в нон-лиге (непрофессиональном дивизионе). Самым старым клубом, выступающим в профессиональной лиге, считается «Ноттс Каунти», основанный в 1862-м.