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«Кристал Пэлас» продлил контракт с Ходжсоном до 2021 года

14:15
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«Кристал Пэлас» продлил контракт с Роем Ходжсоном, сообщает пресс-служба лондонского клуба. Обновленное соглашение 72-летнего специалиста с «орлами» действует до лета 2021 года.

Ходжсон возглавляет «Кристал Пэлас» с сентября 2017 года, в прошлом сезоне специалист занял с командой 12-е место в АПЛ, а позапрошлый закончил на 11-й строчке. После 28 туров чемпионата Англии-2019/20 «орлы» занимают 12-е место в турнирной таблице с 36 очками.

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