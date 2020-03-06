«Кристал Пэлас» продлил контракт с Ходжсоном до 2021 года

«Кристал Пэлас» продлил контракт с Роем Ходжсоном, сообщает пресс-служба лондонского клуба. Обновленное соглашение 72-летнего специалиста с «орлами» действует до лета 2021 года.

? Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021!#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 6, 2020

Ходжсон возглавляет «Кристал Пэлас» с сентября 2017 года, в прошлом сезоне специалист занял с командой 12-е место в АПЛ, а позапрошлый закончил на 11-й строчке. После 28 туров чемпионата Англии-2019/20 «орлы» занимают 12-е место в турнирной таблице с 36 очками.