«Кристал Пэлас» продлил контракт с Бентеке, забившим один гол за полтора года

«Кристал Пэлас» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Кристаном Бентеке. Соглашение с 28-летним бельгийцем рассчитано до концасезона-2020/21. С 2016 года он провел 98 матчей и забил 21 гол. За последние полтора года на его счету один мяч.

Кроме того, «Кристал Пэлас» подписал новый окнтракт с защитником Джеймсом Томкинсом. Соглашение с 30-летним англичанином рассчитано до 2022 года.